У світі значно зросли ціни на продовольство

16:28 06 січня Київ, Україна

У 2022 році світові ціни на продовольство в середньому зросли на 14,3% порівняно з 2021 роком. Індекс цін на продовольство зріс до максимуму з початку розрахунку 1990 року – 143,7 пункти.



Про це повідомляється на сайті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.



Зазначається, що минулого року знизилися лише світові котирування олії: індекс цін ФАО на олію знизився на 6,7% порівняно з листопадом і досяг найнижчого рівня з лютого 2021 року.



Як повідомили в ООН, поточні врожаї у південній півкулі збільшили експортні поставки пшениці, тоді як сильна конкуренція з боку Бразилії призвела до зниження світових цін на кукурудзу. І навпаки, світові ціни на рис зросли, чому сприяли закупівлі в Азії та зміцнення валюти щодо долара США для країн-експортерів.