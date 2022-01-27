У світі дорожчає м'ясо - ООН

Відомство ООН по боротьбі з голодом оголосило, що індекс цін на м'ясо в квітні склав 101,8 пункту. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зазначила, що в березні це значення було на 1,7% нижче. А значить - всі світові ринки підвищили вартість м'яса в квітні.

«Зростання даного індексу триває сьомий місяць поспіль, в результаті чого його значення виявилося на 5,1% вище, ніж у відповідний період минулого року», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Відомо, що через активний попит на яловичину і баранину Східної Азії на тлі скорочення пропозиції з боку Океанії в зв'язку з ремонтом стада і низьким рівнем запасів, в квітні підвищилися котирування на ці види м'яса. При цьому ціни на яловичину і баранину збільшилися також внаслідок збільшення обсягу внутрішніх продажів в деяких регіонах-виробниках.

«Котирування свинини зміцнилися завдяки тривалим активним закупівлям з боку Східної Азії, навіть незважаючи на збільшення загального обсягу поставок з Європейського Союзу, при тому що Німеччина, як і раніше, не мала доступу на китайський ринок через побоювання в зв'язку зі спалахами африканської чуми свиней», - кажуть експерти ФАО.

Слід зазначити, що ціни на м'ясо птиці залишилися на стабільному рівні, що в цілому відображає збалансовану обстановку на світових ринках.

Нагадаємо, що українські експерти передбачили підвищення цін на м'ясо вже на поточному тижні - 12-18 квітня. Про це свідчать дані асоціації «М'ясної галузі».