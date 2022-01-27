У світі дорожчає м'ясо - ООН

Відомство ООН по боротьбі з голодом оголосило, що індекс цін на м'ясо в квітні склав 101,8 пункту. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зазначила, що в березні це значення було на 1,7% нижче. А значить - всі світові ринки підвищили вартість м'яса в квітні.
Відомо, що через активний попит на яловичину і баранину Східної Азії на тлі скорочення пропозиції з боку Океанії в зв'язку з ремонтом стада і низьким рівнем запасів, в квітні підвищилися котирування на ці види м'яса. При цьому ціни на яловичину і баранину збільшилися також внаслідок збільшення обсягу внутрішніх продажів в деяких регіонах-виробниках.
Слід зазначити, що ціни на м'ясо птиці залишилися на стабільному рівні, що в цілому відображає збалансовану обстановку на світових ринках.
Нагадаємо, що українські експерти передбачили підвищення цін на м'ясо вже на поточному тижні - 12-18 квітня. Про це свідчать дані асоціації «М'ясної галузі».
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