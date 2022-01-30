У світі дешевшає золото - подробиці

19:30 11 травень Київ, Україна

У світі спостерігається значне зниження розцінок на золото. З початку 2021 року попит на такий товар впав на 23%. Також Всесвітня рада по золоту (WGC) відзначає, що золото подешевшало на тлі відтоку з золотих запасів Біржового інвестиційного фонду (ETF). Велику кількість дорогоцінного металу - 177,9 тонни - вивели з бірж.



Так, за даними організації, попит на найпопулярніший дорогоцінний метал у всьому світі склав 815,7 тонни. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли попит досягав 1059,9 тонни, попит на жовте золото впав на 23%.







У той самий час, падіння цін на золото спровокувало збільшення споживчого попиту на рівні 45%, а зростання інфляційного тиску стало причиною зростання інвестицій в монети і золоті злитки на 36%.



Зокрема, попит на ювелірні вироби з золота в I кварталі, в порівнянні з показниками у січні - березні 2020 року зріс на 52% і досяг 477,4 тонни. При цьому експерти TD Securities вважають, що до кінця 2021 ціни на цей дорогоцінний метал збільшаться до $1900 за унцію.



У свою чергу, аналітики ABN Amro налаштовані не так позитивно: вони стверджують, що перспективи цього ринку є негативними, поки вартість золота залишається нижче $1850.