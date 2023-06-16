У Міндовкілля назвали суму шкоди, яку завдала рф природним ресурсам України

14:01 24 травня Київ, Україна

Країна-агресор росія завдала значних збитків довкіллю та природним ресурсам України, вже зараз їхня сума оцінюється приблизно у 8 трильйонів гривень.

Про це повідомив заступник начальника управління Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів (Міндовкілля) Олександр Ставнійчук.

"На сьогодні збитки, завдані атмосферному повітрю, воді та землі, становлять вже майже 2 трлн грн. Збитки по надрах - вже близько 6 трлн грн. Однак робота триває, ми всі розуміємо, що основна мета - отримати репарації за ці збитки. Але, природно, ми хочемо уніфікувати всі підходи на міжнародному рівні", – сказав Олександр Ставнійчук.

Він зазначив, що для підрахунку використовуються сім методик, розроблених Державною екологічною інспекцією та Державною службою геології та надр. Для удосконалення цих методик Міндовкілля збирає інформацію та аналізує усі напрацювання міжнародних аналітиків та працює над директивами Євросоюзу.