У Мінсоцполітики розповіли, яка пенсія чекає українців без стажу

Міністр соцполітики України Марина Лазебна розповіла, на яку пенсію можуть розраховувати українці без стажу роботи.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
За словами Лазебної, максимальні виплати отримають люди з повним стажем.
Пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років.
Пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років.
Держбюджет-2021 і пенсії:
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік.
- В цей же день, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проєкту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.
- Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.
- Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема, пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 - відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.
- 27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.
- 17 лютого 2021 року Кабінет Міністрів в ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.
- Крім цього, в 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) - відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- З 1 березня 2021 року в Україні проведено планову індексацію пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їхня пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).
З 1 квітня 2021 в Україні був запланований перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), отриманих після 1 березня 2019 року.
- З 1 липня 2021 щомісячну доплату в розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери у віці від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їхня пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).
- У червні пенсіонерам мали видати підвищені пенсії і доплату за квітень і травень.
- З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис. грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років, було перенесено на 1 жовтня.
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