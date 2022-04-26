У Мінсоцполітики розповіли, яка пенсія чекає українців без стажу

17:01 27 липня Київ, Україна

Міністр соцполітики України Марина Лазебна розповіла, на яку пенсію можуть розраховувати українці без стажу роботи.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

За словами Лазебної, максимальні виплати отримають люди з повним стажем.



Пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років.

"Держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років - страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від 5 років - допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму", - сказала Лазебна.

Держбюджет-2021 і пенсії: