У Мінсоцполітики озвучили ризики накопичувальної системи пенсій

18:27 22 липня Київ, Україна

З 2023 року Україна зібралися ввести обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, проте існує низка ризиків.



Міністр соціальної політики Марина Лазебна озвучила три ризики накопичувальної пенсійної системи:

відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;

нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;

відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.

За її словами, якщо буде прийнятий закон про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, знадобиться ще не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту.

"Ніхто нам не пробачить помилки", - сказала міністр.

Регулювання

"В Україні протягом тривалого часу не було інституційного регулятора, який би мав матеріально-технічні ресурси і кваліфіковані кадри для регулювання саме сфери пенсійних накопичень. Тому незважаючи на потужне законодавство, окремі недобросовісні гравці його не дотримувалися, не виконували правила і регулятор ніяк це не відстежував і не реагував", - пояснила Лазебна.

Тепер, за її словами, Україні потрібен "сильний і професійний" регулятор. У цьому напрямку вже працюють - хочуть посилити інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Інвестиції

"Друге завдання - це розширення кола надійних інвестиційних інструментів, за якими пенсійні накопичення дійсно будуть спрямовані в економіку, в зростання ВВП, створення нових робочих місць з урахуванням ключових економічних реформ і пріоритетних напрямків розвитку економіки. До того ж зростання обсягу внутрішніх довгострокових інвестиційних ресурсів, якими є пенсійні накопичення, буде стимулювати пропозицію таких інструментів. Тому це взаємопов'язаний поступовий процес", - розповіла міністр.

Для вирішення проблеми потрібна спільна робота економічного блоку уряду і фінансових регуляторів, додала Лазебна.



Гарантії

"Третє завдання - це потреба в додатковому захисті інвестованих пенсійних активів від неповернення під час процедур ліквідації емітентів цінних паперів і банків, визнання їх неплатоспроможними", - зазначила Лазебна.

Вона вважає, що установа, що ліквідується, має повертати пенсійні накопичення в першу чергу - відразу після сплати податків державі і виплати зарплат співробітникам.