У Мінсоцполітики озвучили ризики накопичувальної системи пенсій

З 2023 року Україна зібралися ввести обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, проте існує низка ризиків.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна озвучила три ризики накопичувальної пенсійної системи:
- відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;
- нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;
- відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.
За її словами, якщо буде прийнятий закон про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, знадобиться ще не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту.
"Ніхто нам не пробачить помилки", - сказала міністр.
Регулювання
"В Україні протягом тривалого часу не було інституційного регулятора, який би мав матеріально-технічні ресурси і кваліфіковані кадри для регулювання саме сфери пенсійних накопичень. Тому незважаючи на потужне законодавство, окремі недобросовісні гравці його не дотримувалися, не виконували правила і регулятор ніяк це не відстежував і не реагував", - пояснила Лазебна.
Тепер, за її словами, Україні потрібен "сильний і професійний" регулятор. У цьому напрямку вже працюють - хочуть посилити інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Інвестиції
"Друге завдання - це розширення кола надійних інвестиційних інструментів, за якими пенсійні накопичення дійсно будуть спрямовані в економіку, в зростання ВВП, створення нових робочих місць з урахуванням ключових економічних реформ і пріоритетних напрямків розвитку економіки. До того ж зростання обсягу внутрішніх довгострокових інвестиційних ресурсів, якими є пенсійні накопичення, буде стимулювати пропозицію таких інструментів. Тому це взаємопов'язаний поступовий процес", - розповіла міністр.
Для вирішення проблеми потрібна спільна робота економічного блоку уряду і фінансових регуляторів, додала Лазебна.
Гарантії
"Третє завдання - це потреба в додатковому захисті інвестованих пенсійних активів від неповернення під час процедур ліквідації емітентів цінних паперів і банків, визнання їх неплатоспроможними", - зазначила Лазебна.
Вона вважає, що установа, що ліквідується, має повертати пенсійні накопичення в першу чергу - відразу після сплати податків державі і виплати зарплат співробітникам.
"Безумовно, має забезпечуватися виконання рішень судів про повернення пенсійних активів, за цим має бути особливий контроль, можливо, окрема бюджетна програма за зразком бюджетної програми виконання судових рішень по пенсійних справах в солідарній системі. Адже зараз з цим є проблеми, зокрема, з Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО)", - уточнила міністр.
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