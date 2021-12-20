У Міністерстві фінансів підвищили ставки по ОВДП

08:46 15 грудень Київ, Україна

За даними Міністерства фінансів, станом на 14 грудня 2021 року обсяг залучених аукціонних коштів зменшився до 10,78 мільярда гривень.



Це сталося через підвищення Міністерством ставок на ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).



Нагадаємо, короткострокові облігації на три місяці на попередньому аукціоні продавалися під 10% річних, а цього разу Мінфін виставив їх на суму 2,23 мільярда гривень під 10,5% річних.



Розмір виставлених облігацій терміном на шість місяців становив 1,46 мільярда гривень з підвищеною ставкою до 10,75 на рік, що більше на 5 п.п., ніж минулого разу.



Терміном на один рік Мінфін розмістив 488,23 мільйона гривень, а ставка з 11,7% зросла до 11,77%.



На півтора року було розміщено ОВДП на суму 118,95 мільйона гривень з річною ставкою 11,88%. У цьому випадку різниця невелика, минулого тижня облігації за цією категорією розміщувалися під 11,79%.



Від розміщення терміном на два роки сума облігацій внутрішньої позики становила 1,39 мільярда гривень. Річна ставка зросла із 12,64% до 12,65%.



На три роки Мінфіну вдалося розмістити облігації у розмірі 1,39 мільярда гривень із річною ставкою — 12,85%.



ОВДП з п'ятирічним терміном обігу досягли 12,63 мільйона гривень за ставки в 13% річних.



Крім цього, Міністерство фінансів виставило лот у вигляді однорічних та дворічних облігацій у євро та доларовій валюті. На 102,46 мільйона євро (2,5% річних) терміном на один рік та на 68,87 мільйона доларів (3,9% річних) терміном на два роки відповідно.



Нагадаємо, минулого тижня сума ОВДП наблизилася до історичного максимуму завдяки більш привабливій прибутковості порівняно з іншими фінансовими інструментами.