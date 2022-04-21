У Мінінфраструктури озвучили вартість проїзду платними дорогами України

14:13 27 липня Київ, Україна

В Україні побудують шість платних автодоріг, максимальна вартість користування ними буде залежати від категорії транспортного засобу.



Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури Ганна Юрченко.

"Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", - відзначили в міністерстві.

Всього планується побудувати шість таких доріг:

M-29 / M-04 / M-18 - Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 - Бориспіль-Полтава;

M-14 - Херсон-Миколаїв;

M-06 - Київ-Житомир-Рівне;

M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04 / H-11 - Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

"Повідомляємо, що реалізація зазначених об'єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р.", - зазначила Юрченко.

Варто відзначити, що раніше в Укравтодорі обіцяли почати будівництво першої платної дороги вже в 2019 році. Там навіть підрахували, що проїзд по такій дорозі буде коштувати від семи євроцентів за кілометр.