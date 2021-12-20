У Міненерго розповіли про стабілізацію ситуації з вугіллям

У Міністерстві енергетики України запевнили громадян у тому, що зараз країна стабілізувала ситуацію із нестачею вугілля.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
«Останніми днями ми бачимо стабілізацію в постачанні, пішло накопичення», — сказав міністр.
За його словами, достатню кількість кораблів із вугіллям законтрактував холдинг ДТЕК, а один корабель уже розвантажений для ПАТ «Центренерго».
Також міністр уточнив, що рух кожного судна зараз постійно відстежується.
Раніше під час пресмарафону «30 питань президенту України» Володимир Зеленський заявив про наявність контрактів, згідно з якими в Україну доставлять 11 кораблів додаткового вугілля.
Глава держави зазначив, що постачання відбудеться у грудні відповідно до укладених контрактів.
«Останніми днями ми бачимо стабілізацію в постачанні, пішло накопичення», — сказав міністр.
За його словами, достатню кількість кораблів із вугіллям законтрактував холдинг ДТЕК, а один корабель уже розвантажений для ПАТ «Центренерго».
Також міністр уточнив, що рух кожного судна зараз постійно відстежується.
Раніше під час пресмарафону «30 питань президенту України» Володимир Зеленський заявив про наявність контрактів, згідно з якими в Україну доставлять 11 кораблів додаткового вугілля.
Глава держави зазначив, що постачання відбудеться у грудні відповідно до укладених контрактів.
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