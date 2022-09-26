У Мінекономіки розповіли, чи чекати підвищення цін на пальне після повернення акцизів

12:18 26 вересня Київ, Україна

У Мінекономіки повідомили, що після повернення акцизів в Україні не очікується дефіцит та підвищення цін на пальне.

Про це заявив перший заступник міністерства економіки Денис Кудін.

"На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало, оскільки на українському паливному ринку далася взнаки тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть додати податок у наявну ціну без її збільшення. Зростання цін на нафтопродукти у найближчій перспективі ми не очікуємо", – сказав він.

За його словами, повернення акцизу додає до ціни палива 3,5-4 гривні за літр, тоді як ціна на нафту за останні три місяці впала зі $120 до $88 за барель.

"Це дуже значне зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію переважно через зростання цін на енергоносії. Уряди провідних країн світу зацікавилися цим питанням і почали шукати шляхи, як знизити ціну. У ринковій економіці є лише один шлях – це збільшити обсяг пропозиції. Відповідно, на тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку світові ціни пішли вниз", - пояснив Кудін.

У Мінекономіки також не очікують найближчим часом на дефіцит палива.

"Ринок зараз повністю забезпечений паливом. Ми спостерігаємо навіть профіцит нафтопродуктів – оператори зуміли накопичити резерви та запаси, яких не вистачало у період дефіциту", - додав він.