У Мінекономіки ініціювали зменшення гендерного розриву в зарплатах

20:11 04 серпня Київ, Україна

У Міністерстві економіки України розроблено проєкт Нацстратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року.





Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.



В цей час ці документи готуються для передачі на узгодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого будуть винесені на громадське обговорення.

«Рівень горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації ринку праці України, незважаючи на певні позитивні зміни в останні роки, залишається досить високим. В результаті існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні, який хоч і демонструє протягом 2020 року - першої половини 2021 року тенденцію до скорочення (за підсумками першого кварталу 2021 року досяг найнижчого рівня за всю історію нашої держави і склав близько 18%), однак залишається істотно вище, ніж в більшості розвинених країн світу, в тому числі країн Європейського Союзу», - зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

Як відомо, Україна в 2020 році приєдналася до двох провідних міжнародних ініціатив, статутною метою яких є скорочення гендерного розриву в оплаті праці - «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності та Міжнародна коаліція щодо рівної оплати праці. Одним з головних зобов'язань, які уряд України взяв на себе в зв'язку з цим приєднанням, стало поступове і планомірне зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків за працю рівної цінності. Зокрема, Кабінет Міністрів своїм розпорядженням схвалив план заходів щодо реалізації зобов'язань, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» і об'єднав заходи щодо виконання зобов'язань перед обома організаціями.