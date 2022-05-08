У Мінекономіки ініціювали зменшення гендерного розриву в зарплатах

У Міністерстві економіки України розроблено проєкт Нацстратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
В цей час ці документи готуються для передачі на узгодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого будуть винесені на громадське обговорення.
В цей час ці документи готуються для передачі на узгодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого будуть винесені на громадське обговорення.
Як відомо, Україна в 2020 році приєдналася до двох провідних міжнародних ініціатив, статутною метою яких є скорочення гендерного розриву в оплаті праці - «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності та Міжнародна коаліція щодо рівної оплати праці. Одним з головних зобов'язань, які уряд України взяв на себе в зв'язку з цим приєднанням, стало поступове і планомірне зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків за працю рівної цінності. Зокрема, Кабінет Міністрів своїм розпорядженням схвалив план заходів щодо реалізації зобов'язань, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» і об'єднав заходи щодо виконання зобов'язань перед обома організаціями.
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