У Мінекономіки прорахували залишки газу в українських сховищах після опалювального сезону

08:40 14 лютий Київ, Україна

Перший віцепрем'єр-міністр економіки заявила, що в Україні опалювальний сезон 2021/2022 завершиться із залишками газу у розмірі понад 7 мільярдів кубометрів.



За даними «Укртрансгазу», в українських підземних газових сховищах станом на 10 лютого залишилося близько 10,67 мільярда кубометрів.