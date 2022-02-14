У Мінекономіки прорахували залишки газу в українських сховищах після опалювального сезону

Перший віцепрем'єр-міністр економіки заявила, що в Україні опалювальний сезон 2021/2022 завершиться із залишками газу у розмірі понад 7 мільярдів кубометрів.
За даними «Укртрансгазу», в українських підземних газових сховищах станом на 10 лютого залишилося близько 10,67 мільярда кубометрів.
Попри те, що запаси газу знижуються, в уряді впевнені, що палива вистачить до закінчення опалювального сезону. Зазначається, що завдяки сприятливій погоді, а також імпорту, що відновився з початку лютого 2022, середньодобовий відбір газу поступово зменшується.
Тим часом, за даними «Газпрому», який посилається на дані Gas Infrastructure Europe, вже на початку лютого 2022 року в європейських газосховищах запаси газу досягли рекордних мінімумів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі