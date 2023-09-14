У МЗС України назвали підстави, чому не варто продовжувати ембарго на імпорт зерна до ЄС

19:21 14 вересня Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ України назвали п'ять причин, чому після 15 вересня не слід продовжувати заборону імпорту українського зерна до країн ЄС.

Про це йдеться у повідомленні прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Завтра, 15 вересня, закінчується заборона Європейської комісії на імпорт українських зернових до Євросоюзу. Підстав продовжувати це рішення немає", - написав Ніколенко.

Він назвав п'ять основних причин: