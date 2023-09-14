У МЗС України назвали підстави, чому не варто продовжувати ембарго на імпорт зерна до ЄС

У Міністерстві закордонних справ України назвали п'ять причин, чому після 15 вересня не слід продовжувати заборону імпорту українського зерна до країн ЄС.
Про це йдеться у повідомленні прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.
Він назвав п'ять основних причин:
- Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої опрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн.
- Експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку. Незважаючи на заборону Єврокомісії та тривалу відсутність імпорту українських зернових, проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані. Необхідно, щоб насамперед їхні уряди знайшли національні рішення, і точно не через обмеження для України. Для цього Брюссель має низку інструментів підтримки.
- Сьогоднішнє рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових лише підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів.
- Штучне обмеження українського експорту є вигідним для рф, конкурента України на світових ринках зерна. Для неї заборон на ринку ЄС немає. Скорочення постачання українського зерна означає можливість росії заробляти більше грошей на війну проти України.
- Заборона на імпорт у принципі протиправна. Вона порушує угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципи та норми Єдиного ринку ЄС.
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