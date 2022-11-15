У МЗС Естонії закликали збільшити обсяг підтримки України до 1% ВВП ЄС

17:26 15 листопада Київ, Україна

Європа має змінити свою модель підтримки України та збільшити її до 1% валового внутрішнього продукту ЄС, заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

"Європейські країни мають застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу недостатньо, - сказав Рейнсалу в ранковому ефірі ERR.

"Погляньмо на ситуацію у перспективі: ВВП України становить один відсоток від ВВП Євросоюзу. По суті, вся ця боротьба зараз триває в Україні. Більшість витрат на цю боротьбу. А Європа підтримала її приблизно п'ятою відсотком свого ВВП. змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння та фінансову допомогу до одного відсотка від нашого ВПП. І це зовсім не драматична цифра", – додав Урмас Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс закликав ЄС допомогти Україні досягти миру на своїх умовах.

"Важливо, щоб Європа надіслала дуже чіткий сигнал, що ми підтримаємо Україну в досягненні миру, який буде встановлений ними самими", - сказав він.

За оцінкою Ландсбергіса, для цього необхідно надати пріоритет програмам фінансової допомоги, активувати 9 пакет санкцій проти росії та запровадити санкції проти Ірану за постачання зброї росії.