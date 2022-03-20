До місцевих бюджетів надійшло понад 200 мільйонів гривень

Згідно з даними Державної казначейської служби, за тиждень до місцевих бюджетів сплачено 230 429 мільйонів гривень. Згідно з цифрами, це більше, ніж на 19 жовтня, адже там цифра була на 6 048,3 млн гривень меншою.

Станом на 26 жовтня до Держбюджету країни надійшло 819 691,2 млн гривень, що на 23 535,1 млн гривень більше, ніж було станом на 19 жовтня.

Сума військового збору станом на 26 жовтня складає 18 591,0 млн гривень, що на 449,3 млн гривень більше, ніж було станом на 19 жовтня. Сума відшкодованого податку на додану вартість станом на 26 жовтня складає 107 202,1 млн гривень, що на 1 871,6 млн гривень більше, ніж було станом на 19 жовтня.

Сума надходжень єдиного соціального внеску на 23 жовтня складає 229 859,2 млн гривень, що на 6 960,8 млн гривень більше, ніж було станом на 19 жовтня.