У Маріуполі представили стратегію розвитку міста до 2030 року

20:22 24 грудень Київ, Україна

У Маріуполі ухвалили Стратегію розвитку міста до 2030 року. Над нею працювали 1,5 роки, у розробці брали участь українські та міжнародні експерти, консультанти проектів USAID «Економічна підтримка Східної України» та «Демократичне управління у Східній Україні». У ході розробки стратегії до пропозицій ідей та проектів активно долучалися мешканці міста.



Під час підготовки стратегії враховувався досвід успішної трансформації міст США та Європи. Експерт Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» Майк Старесініч із Піттсбурга (США) застосував підходи загальної філософії успішної трансформації Піттсбурга. Для здійснення змін у цьому місті ставили ставку на залучення громади та використання наукового потенціалу, який поєднали з приватним бізнесом.



Стратегія містить 14 напрямків розвитку, зокрема, «зелений» сталий розвиток та морське майбутнє міста, активізація молоді, освітні та інші інновації.