У Львівській області «Доступні кредити» користуються найбільшою популярністю

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України опублікувало дані про реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%". Згідно зі звітом, лідером у використанні програми серед областей є Львівська.

Крім Львівщини високі показники результативності вже традиційно демонструють також Харківська і Київська області.

В області кредити видають 9 банків-учасників програми. Серед видів діяльності за сумами виданих кредитів переважає галузь сільського господарства, гуртової та роздрібної торгівлі, переробна промисловість. За цілями кредитування - кредити на оборотний капітал в рамках антикризового пакета, рефінансування, зростає кредитування на інвестиційні потреби.

Загалом від старту програми в Україні банки-учасники вже видали 13 659 кредитів на загальну суму понад 33,6 млрд грн. З них 15 млрд грн - рефінансування раніше отриманих позик, 5 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції і 13,6 млрд грн як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%.

Зараз Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю вже з 29 банками: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Банк Львів", ПАТ "ПУМБ", АТ "БАНК АЛЬЯНС", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "Райффайзен банк Аваль", АТ "ТАСкомбанк", АТ "Альфа-банк", АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "МЕГАБАНК", АТ "ПОЛІКОМБАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "АСВІО БАНК", АТ КІБ, АТ "МетаБанк", АТ "Банк Південний", АТ "АБ" РАДОБАНК".