У Луганській області планують побудувати нову залізничну лінію

У «Укрзалізниці» незабаром може з'явитися нова залізнична гілка. Комітет з питань транспорту та інфраструктури звернувся до Верховної Ради з проханням виділити кошти з бюджету для будівництва нової залізничної гілки в Луганській області.

Раніше в Луганській області було дві гілки залізниці, які входили в загальну мережу залізниць України: Попасна-Сватове-Куп'янськ і Кондрашевська-Нова-Лантратівка. Через окупацію Донбасу частина території виявилася непідконтрольною Україні. Оскільки лінія Кондрашевська-Нова-Лантратівка частково проходить через окуповану територію, сполучення на ній перервано. Жителі північних і східних районів Луганщини залишилися без залізничного сполучення, що згубно позначається як на продовольчому забезпеченні, так і на зв'язку з основною частиною України в цілому.

Назріла гостра потреба в будівництві нової лінії, яка з'єднає ізольовану зараз гілку Лантратівка-Кондрашевська-Нова з всеукраїнською мережею в обхід окупованої території.

Керівництво української залізниці спільно з інвесторами та українською владою працюють над вирішенням цього питання і вже розробили кілька передбачуваних маршрутів будівництва. Є надія, що необхідні кошти будуть передбачені в бюджеті 2021 року.