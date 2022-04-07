У Лівані економічна криза - найсильніша за 200 років

Ліванський уряд просить матеріальної допомоги у світової спільноти. Виконавець обов'язків прем'єр-міністра країни заявив про необхідність дати його країні матеріальну допомогу без очікування формування постійної влади. Ненадходження грошових коштів може стати критичним для звичайного населення.

За оцінками Світового банку, з осені 2019 Ліван переживає найгіршу економічну кризу за останні 200 років. Ситуація погіршилася після руйнівного вибуху в порту Бейрута. Після цього глава уряду Хасан Діаб пішов у відставку, проте фактично перебуває при владі досі. Адже інші політичні сили не змогли домовитися про коаліцію.

Міжнародний валютний фонд і інші фінансові донори відмовляються надавати допомогу, поки країна не визначиться з новим урядом і не проведе корінних реформ. Тим часом ситуація в Лівані погіршується.

Тамтешній фунт втратив 90% своєї вартості, а темпи інфляції показують тризначні цифри. Продукти додали 200% вартості. За межею бідності нині живе 60% населення країни.