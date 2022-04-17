У квитанціях за комуналку з'явиться нова графа - за що доведеться платити додатково

08:49 20 липня Київ, Україна

У платіжках українців з'явиться нова графа, яка буде містити усереднену суму, в кожній квитанції з'явиться графа з вказаною сумою, яку ми зазвичай платимо в місяць за ті чи інші послуги ЖКГ.

Пілотні проєкти в даному напрямку були запущені в деяких регіонах України, результати виявилися задовільними. Завдяки цьому по всій країні незабаром споживачі отримуватимуть платіжки за комунальні послуги з додатковою графою. Лякатися цього не варто, навіть якщо загальна сума за воду, електрику або опалення здасться захмарною.



Річ в тому, що додаткова графа в кожній платіжці буде містити усереднену суму, яку ви зазвичай платите в місяць за ті чи інші послуги ЖКГ. Наприклад, якщо ви за електрику платите в середньому 300 гривень щомісяця, то і в новій графі буде вказана така ж сума. У підсумку, вас попросять оплатити 600 гривень. З них 300 грн - це оплата реально спожитої електроенергії, і ще 300 грн - авансовий платіж.



Дане нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо ви забули здійснити оплату або, наприклад, поїхали у відпустку.



Додатковий платіж поки не є обов'язковим. Споживачі можуть вибирати самостійно, платити їм наперед за комунальні послуги, чи ні. Крім того, підприємства теплокомуненерго вже почали розсилати своїм абонентам платіжки з авансовими платежами за опалення і гарячу воду, щоб знизити фінансове навантаження на бюджет споживачів в новому опалювальному сезоні.

Варто відзначити, що восени в Україні очікуються підвищення цін. Ця стосується і опалення, і гарячої води. Так що авансові платежі можуть насправді врятувати ситуацію для багатьох громадян. Більш того, багато українців нерідко і без того оплачують послуги наперед.