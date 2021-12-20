У Києві збільшать територію зелених заказників

09:03 30 липень Київ, Україна

Київський рада провела сесію, де затвердив нові зелені території. Загальна площа в 490 га буде відведена під створення 4 ландшафтних заказників місцевого значення.

«Долина річки Коноплянка». Розмір території - 1,4 га, знаходиться в Подільському районі. На цій місцевості - велика різноманітність тварин і рослин, в тому числі і таких, які охороняються. Тут росте дуб, якому близько 500 років, водяться червонокнижні жук-олень і махаон, а ще тут протікає струмок Коноплянка, який вважається припливом майже зниклої річки Почайна.

«Деснянські луки». Це частина природної території лівобережної заплави Дніпра. Розмір заповідника - 322 гектара в Деснянському районі. «Чому важливо зробити цю територію заповідною? Вона входить в Дніпровський екологічний коридор, має важливе значення для міграції птахів. Крім цього, тут водяться рідкісні птахи - різні види сов, боривітер звичайний, шуліка чорний, які захищаються Бернською конвенцією », - зазначив депутат Костянтин Яловий.

«Урочище Церковщина» - 130 гектарів лісових схилів в Голосіївському районі вище монастиря Різдва Богородиці. Тут збереглися вікові дуби, а також комахи, занесені в Червону книгу: метелик поліксена, вусань мускусний і інші. На території заказника також мешкають видри, які охороняються на території всієї Європи.

«Совська балка» - 37,23 гектара в Солом'янському районі. Цей природний комплекс важливо зберегти без змін, так як на території склалися умови для проживання тварин і проростання рослин, які охороняються Бернською конвенцією і занесені в Червону книгу.