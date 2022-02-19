У Києві збільшать фінансування волонтерських притулків для тварин

15:36 18 лютий Київ, Україна

У Києві збільшать фінансування приватних волонтерських притулків для тварин, щоб забезпечити їх стабільну роботу. Таке рішення ухвалила Київрада. Рішення підтримали 92 депутати.

До Міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки будуть внесені зміни та передбачено додаткове фінансування у розмірі 10 мільйонів гривень.

Кошти розподілять між притулками, що знаходяться на балансі громадських організацій, які є співвиконавцями міської цільової програми.



За інформацією Київради, зараз у Києві близько 90% бездомних тварин утримуються волонтерськими притулками, і лише 10% забезпечуються за рахунок комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Тому вся відповідальність здебільшого покладається на меценатів, волонтерів та благодійників. Проте кризова ситуація не дозволяє волонтерам та приватним особам повноцінно забезпечувати умови для перебування безпритульних тварин.



Враховуючи кількість тварин, яких доглядають волонтери, вони значно більше потребують фінансової допомоги, особливо за часів економічної кризи, вважають у Київраді.