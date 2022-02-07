У Києві пустять нові трамваї за 1,229 млн гривень

ТОВ «Татра-Юг» розмістило в своїх соціальних мережах інформацію про оновлення транспорту в столиці. Закупівля нових трамваїв з низькими підлогами обійшлася місту в 24,580 млн гривень. Сучасний транспорт скоро з'явиться на вулицях міста.

Як зазначається, для Києва закупили два десятки таких трамваїв, які є максимально комфортними для пасажирів навіть маломобільних груп населення. Салон оснащений системою клімат-контролю, USB-роз'ємами, відкидним пандусом, системою відеоспостереження. Ціна одного такого трамвая сягає 1 мільйона 229 тисяч грн.

"Трамваї 100% з низькою підлогою, трисекційні, довжиною 27 метрів», - розповіли в компанії.

Контракт з "Київпастрансом" на закупівлю 20 одиниць транспорту було укладено ще в лютому цього року.