У Києві проживає понад 1 000 мільйонерів

В Україні завдяки системі оподаткування стала відома кількість мільйонерів. Згідно з задекларованими доходами, загальний прибуток платників податків склав понад 30 мільярдів гривень.

Так, доходи в сумі понад 1 мільйон гривень задекларували дві з половиною тисячі платників податків. Найбільше серед них жителів Києва - 1024 людини. Також чимало мільйонерів проживають в Дніпропетровській (196 осіб), Харківській (182 людини) і Київській (155 осіб) областях.

Ще 19 осіб задекларували доходи в розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Відзначимо, в цьому році під час кампанії декларування доходів громадян подано понад 172 тисячі декларацій про майновий стан і доходи. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.