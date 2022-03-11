У Києві підвищать проїзд, щоб погасити кредит

Європейський банк реконструкції і розвитку видав українському уряду кредит на закупівлю вагонів метро. Відповідно, узгоджена депутатами Київської міської ради покупка 50 вагонів призведе до підвищення цін на проїзд. Частина цих грошей піде на погашення кредиту.

«На вчорашньому пленарному засіданні депутати підтримали проєкт кредитної угоди на 50 мільйонів євро між ЄБРР і Київським метрополітеном. Основною умовою Європейського банку було підвищення цін на проїзд як гарантії того, що кредитні кошти можуть бути повернуті. Мало того, метрополітен є одним з найбільш збиткових КП в столиці, зараз борг становить 1,2 мільярда гривень і займатися такими боргами - злочин. Таким чином, в проєкті рішення порушення на порушенні"- пишуть ЗМІ.

Варто зазначити, що під час голосування за цей проєкт між депутатами спалахнула дискусія, тому що в коментарях до пояснювальної записки говорилося, що «Київська міська рада якомога швидше, але не пізніше дати першого платежу, має затвердити і здійснити, а також зберегти відповідно до законодавства тариф, який поширюється на користувача».