У Кабміні розглядають проект щодо підвищення зарплати військовим

09:32 10 лютий Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль під час засідання уряду оголосив про наміри Кабінету Міністрів підняти зарплати військовим. На даний момент програма знаходиться на розробці, а саме на етапі розгляду варіантів удосконалення цього проекту.



Прем'єр-міністр запевнив, що презентацію проекту буде здійснено найближчими днями.



Програма фінансової підтримки військових розробляється внаслідок підписання Президентом України Володимиром Зеленським указу про додаткові заходи та забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям Збройних сил України. Згідно з цим документом, Кабмін повинен до 2023 року забезпечити військових зарплатою у розмірі не менш ніж дворазової мінімальної, яка встановлена законом на 1 січня поточного року.. Це стосується всіх військовослужбовців, крім тих, що проходять строкову військову службу.



Нагадуємо, що в Україні зросла середня номінальна заробітна плата майже у 2,4 рази. Вона становила 14,3 тисячі гривень.