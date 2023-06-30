У червні до держбюджету залучено $3 млрд грантів та пільгового фінансування

16:48 30 червня Київ, Україна

Міністерство фінансів України у червні 2023 року залучило до держбюджету 3 мільярди доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.



Про це повідомляє пресслужба Мініфіну.

"У червні 2023 року до державного бюджету України надійшло 3 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів Україна отримала у формі грантів (на безповоротних умовах)", - йдеться у повідомленні.

Серед донорів у червні 2023 року:

Європейський Союз – 1,64 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Сполучені Штати – 1,2 млрд доларів США (грант);

Світовий банк – 104 млн доларів США (пільгове фінансування);

Фінляндія – 15 млн доларів США (грант).

"Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних", - зазначили у Мінфіні.

Кошти від ЄС були надані у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД складає 18 млрд євро. МФД надається на безпрецедентно-пільгових умовах для України. Строк погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.



Гранти від США та Фінляндії надано як частину п'ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine).



Кошти Світового банку були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах у рамках проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Термін погашення кредиту становить 10 років із 4-річним пільговим періодом.



У відомстві нагадали, що всього з початку 2023 року Міністерство фінансів України залучило 22,7 млрд доларів США зовнішнього фінансування на невідкладні потреби держбюджету.