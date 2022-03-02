У червні українці повинні отримати квитанції з сумою податку на нерухомість

Податок на нерухомість не є новиною в Україні. Однак податкові служби нагадують, що протягом червня всім власникам нерухомості повинні прийти квитанції на оплату з вказаною сумою податку на нерухомість. Платити потрібно за будинки і квартири в тому випадку, якщо вони перевищують певну площу. На оплату податкова дає два місяці. Про це йдеться в ст. 266 Податкового кодексу України.
Якщо ви живете у великій (більше 60 квадратів) квартирі або будинку (від 120 кв. м), а квитанцію не отримали, краще звернутися в місцеве відділення фіскальної служби. Можливо, квитанція загубилася в ящику або її помилково не відправили.
Оплачувати потрібно тільки "зайву площу". Для будинку це від 120 квадратів, а квартири - від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік.
В 2021-му потрібно буде заплатити за 2020. Розмір податку залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. В 2021-му - це 70,8 грн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі