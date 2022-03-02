У червні українці повинні отримати квитанції з сумою податку на нерухомість

Податок на нерухомість не є новиною в Україні. Однак податкові служби нагадують, що протягом червня всім власникам нерухомості повинні прийти квитанції на оплату з вказаною сумою податку на нерухомість. Платити потрібно за будинки і квартири в тому випадку, якщо вони перевищують певну площу. На оплату податкова дає два місяці. Про це йдеться в ст. 266 Податкового кодексу України.

Якщо ви живете у великій (більше 60 квадратів) квартирі або будинку (від 120 кв. м), а квитанцію не отримали, краще звернутися в місцеве відділення фіскальної служби. Можливо, квитанція загубилася в ящику або її помилково не відправили.

"Згідно зі ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років", - йдеться в роз'ясненні податкової. "Якщо затримати платіж до 30 днів - штраф 10%, від 30 днів - штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати. Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платника немає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим з дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення", - відзначають податківці.

Оплачувати потрібно тільки "зайву площу". Для будинку це від 120 квадратів, а квартири - від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік.

В 2021-му потрібно буде заплатити за 2020. Розмір податку залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. В 2021-му - це 70,8 грн.