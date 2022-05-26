У червні Україна очікує на збільшення фінансування від Заходу

11:45 26 травня Київ, Україна

У червні Україна очікує на збільшення фінансування від країн Заходу.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

"Понад 8 млрд доларів - підтримка держбюджету в рамках пакету допомоги від США на 40 млрд доларів. Думаю, ми почнемо отримувати ці кошти вже у червні, найімовірніше, частинами", - сказав він.

Також Мінфін активно працює з Єврокомісією для якнайшвидшого отримання перших траншів із обіцяних 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

"Також з низкою країн ведуться активні переговори щодо отримання кредитів та гарантій на двосторонній основі", - зазначив Гелетій.

Нагадаємо, що країни Великої сімки також пообіцяли виділити Україні 19,8 млрд доларів.



За перші 4 місяці 2022 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн за запланованого дефіциту на січень-квітень у сумі 317,1 млрд гривень.