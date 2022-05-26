У червні Україна очікує на збільшення фінансування від Заходу

У червні Україна очікує на збільшення фінансування від країн Заходу.
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.
Також Мінфін активно працює з Єврокомісією для якнайшвидшого отримання перших траншів із обіцяних 9 млрд євро макрофінансової допомоги.
Нагадаємо, що країни Великої сімки також пообіцяли виділити Україні 19,8 млрд доларів.
За перші 4 місяці 2022 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн за запланованого дефіциту на січень-квітень у сумі 317,1 млрд гривень.
За перші 4 місяці 2022 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн за запланованого дефіциту на січень-квітень у сумі 317,1 млрд гривень.
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