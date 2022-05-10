У липні обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 500 млн кубометрів

За даними Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), за минулий місяць Україна імпортувала з Європи 498 млн кубометрів природного газу.
Експортувала до Європи - 54,38 млн кубометрів, повідомив ОГТСУ.
У ОГТСУ відзначили, що 93% обсягу газу імпортовані віртуальним реверсом з Угорщини та Польщі. Втім, залишається відкритим питання про створення віртуальної точки зі Словаччиною. ОГТСУ продовжує працювати в цьому напрямку. Зокрема, створено відповідну робочу групу з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
Як повідомлялося, в січні-червні ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" здійснив транзит майже 22 млрд кубометрів газу. ОГТСУ заявляє, що АТ «Газпром» штучно зменшує експорт свого газу в Західну Європу, маніпулюючи даними про загальні обсяги поставок.
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