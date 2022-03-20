У липні ціна на газ зросте - українцям обіцяють, що це тимчасово

У липні українцям прогнозують подорожчання цін на газ. У Європі подорожчав газ, що відразу позначилося на квитанціях в Україні. Однак постачальники запевняють, що ці ціни тимчасові, так, ситуація може стабілізуватися. Тоді українців порадують зниженням вартості.

Ще одна з причин підвищення тарифів на газ полягає в тому, що Росія штучно обмежує поставки газу в ЄС, щоб утримувати високу ціну. В результаті сховища після зими досі не заповнені.

Ціни на газ в Європі досягли в червні чотирирічного максимуму. Україна пропонує Росії збільшити транзит, але "Газпром" відмовляється йти на такий крок. Якщо в червні газ в місячних тарифах в середньому коштує для споживачів 10,7 грн/кубометр, а по передоплаті 8,6 грн/кубометр, то в липні цінник може піднятися до 12-13 грн/кубометр.

Для тих, хто в травні підписав з облгазами річні контракти, цінник мінятися не буде. Хоча ще місяць тому українцям прогнозували, що місячний тариф на газ буде знижуватися нижче встановленого річного рівня. Поки що передумов для цього немає, і річні тарифи залишаються більш вигідними.

Вартість газу в Україні повністю залежить від спекулятивних газових європейських котирувань. Газ за довгостроковими, середньостроковими контрактами і навіть за строковими договорами набагато дешевше. Видобувати газ в Україні також було б дуже вигідно для громадян, і цінник опустився б відразу ж.