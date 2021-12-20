В Івано-Франківській області планують добувати газ

Прикарпатська енергетична компанія планує отримати спеціальний дозвіл на використання надр з метою видобування вуглеводнів Грабівського газового родовища в межах Івано-Франківського району.
Метод розробки родовища – виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення.
Метод розробки родовища – виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення.
В адміністративному плані майданчик знаходиться в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області, на відстані 14 км від м. Івано-Франківськ. Передбачається продовження експлуатації свердловини №1-Грабівська. Діяльність по закладці додаткових пошукових свердловин відбуватиметься поза наявним природоохоронним об'єктом (загальнозоологічний заказник місцевого значення "Чорний ліс") та території особливого природоохоронного інтересу.
За даними ЄДРПОУ, засновниками ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія" є MND Ukraine a.s., зареєстрована в Чехії, та мешканець Львова Козицький Зіновій Ярославович. Кінцевим бенефіціаром, який контролює 80% товариства, є чех Карел Комарек, зареєстрований у Швейцарії. Зіновію Козицькому належить 20% товариства.
Грабівське газове родовище знаходиться на території колишнього закритого військового об'єкту. Згодом ця територія була занедбана, а пізніше ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» викупила цю ділянку на аукціоні.
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