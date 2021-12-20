В Івано-Франківській області планують добувати газ

18:01 15 грудень Київ, Україна





Метод розробки родовища – виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення. Прикарпатська енергетична компанія планує отримати спеціальний дозвіл на використання надр з метою видобування вуглеводнів Грабівського газового родовища в межах Івано-Франківського району.Метод розробки родовища – виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення.

«На Грабівському майданчику у 2013-2014 рр. пробурена пошукова свердловина №1-Грабовська, з якої було отримано промисловий приплив газу дебітом 10 тис. м3/добу. Об'єкт існуючий, запаси корисних копалин Грабовського газового родовища враховують на Державному балансі корисних копалин України; Наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук та розвідка нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин проводитиметься буровою установкою з дизельним приводом», - повідомили на підприємстві.

В адміністративному плані майданчик знаходиться в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області, на відстані 14 км від м. Івано-Франківськ. Передбачається продовження експлуатації свердловини №1-Грабівська. Діяльність по закладці додаткових пошукових свердловин відбуватиметься поза наявним природоохоронним об'єктом (загальнозоологічний заказник місцевого значення "Чорний ліс") та території особливого природоохоронного інтересу.

За даними ЄДРПОУ, засновниками ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія" є MND Ukraine a.s., зареєстрована в Чехії, та мешканець Львова Козицький Зіновій Ярославович. Кінцевим бенефіціаром, який контролює 80% товариства, є чех Карел Комарек, зареєстрований у Швейцарії. Зіновію Козицькому належить 20% товариства.



Грабівське газове родовище знаходиться на території колишнього закритого військового об'єкту. Згодом ця територія була занедбана, а пізніше ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» викупила цю ділянку на аукціоні.