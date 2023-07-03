В Італії за велосипеди платять «кешбек» від держави

В Італії подвоїлися продажу велосипедів після запуску державної програми "кешбек".

За перший місяць роботи, продажу велосипедних магазинів в Італії майже подвоїлися. Починаючи з 5 травня, італійці придбали близько 600 000 велосипедів. Однією з причин цього називають запуск державної програми бонусів - "кешбек" людям, які на початковому етапі виходу з карантину пересядуть на велосипед, щоб уникнути громадського транспорту.

Таку ініціативу запропонувала міністр інфраструктури. Скористатися цією програмою можуть жителі міст з населенням понад 50 000 чоловік. Компенсацію можна отримати в розмірі 60% від вартості велосипеда, якщо він коштує не більше 500 євро. Для цього необхідно зберегти чеки і зареєструвати дані в спеціальному додатку, використовуючи свій електронний підпис (Spid). "Кешбек" від держави має прийти через кілька днів. Скільки людей вже отримали "кешбек", поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Мілан оголосив про намір впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу від коронавируса.