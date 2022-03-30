В Італії відбулася зустріч глав МЗС 20-и держав з питань глобальних криз - подробиці

Міністри закордонних справ Великої двадцятки зібралися в Італії на саміт. Збори стали можливими вперше за два роки - до цього заважали коронавірусні обмеження. Більше ніж 500 делегатів протягом трьох днів обговорювали актуальні світові питання.

Відзначається, що головна мета зустрічі полягала в необхідності спільних рішень і дій для подолання глобальних криз, наприклад, пандемії коронавірусу.

Саміт відбувся в італійському місті Матера, оскільки саме Італія зараз на ротаційній основі головує в Джі-20. Згідно з інформацією, дипломати з США, Японії, Великобританії, Франції, Німеччини та Індії прибули особисто. Австралія, Бразилія і Китай приєдналися до розмови у відеоформаті, а Південна Корея і Росія доставили заступників глав МЗС.

У порядку денному було питання щодо поліпшення і поглиблення кооперації, відновлення глобальної економіки після епідемії і розвиток Африки.