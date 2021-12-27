У ГТС розповіли, на скільки зменшилися запаси газу в ПСГ України

Стало відомо, наскільки зменшилися запаси газу у підземних газових сховищах України.
Про це свідчать дані "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України".
Так, з'ясувалося, що показник запасів знизився на 39%, або на 10,2 млрд. кубічних метрів — до 15,947 млрд. куб. м. Такі дані були представлені в порівнянні з даними на аналогічну дату минулого року (26,1 млрд куб.. м).
З 27 листопада до 4 грудня запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) знизилися на 2,8%, або на 454 млн куб. м, до 15,947 млрд. куб.. м.
Вже з початку опалювального сезону (старт 5 жовтня) відбір газу до ПСГ скоротився на 15,5%, або на 2,9 млрд куб. м. При цьому глава уряду України продовжує говорити, що все гаразд і газу державі вистачить.
Нагадаємо, що, за словами голови «Нафтогазу», Україна на даний момент не готова забезпечити постачання газу з альтернативних джерел, відмовившись від російського газу.
Юрій Вітренко заявив, що для забезпечення зрідженим природним газом (LNG), який могла б постачати Польща, необхідно провести модернізацію системи газопроводів.
Так, з'ясувалося, що показник запасів знизився на 39%, або на 10,2 млрд. кубічних метрів — до 15,947 млрд. куб. м. Такі дані були представлені в порівнянні з даними на аналогічну дату минулого року (26,1 млрд куб.. м).
З 27 листопада до 4 грудня запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) знизилися на 2,8%, або на 454 млн куб. м, до 15,947 млрд. куб.. м.
Вже з початку опалювального сезону (старт 5 жовтня) відбір газу до ПСГ скоротився на 15,5%, або на 2,9 млрд куб. м. При цьому глава уряду України продовжує говорити, що все гаразд і газу державі вистачить.
Нагадаємо, що, за словами голови «Нафтогазу», Україна на даний момент не готова забезпечити постачання газу з альтернативних джерел, відмовившись від російського газу.
Юрій Вітренко заявив, що для забезпечення зрідженим природним газом (LNG), який могла б постачати Польща, необхідно провести модернізацію системи газопроводів.
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