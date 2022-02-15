До Державного бюджету заклали гроші на епідемії

11:56 24 вересень Київ, Україна

Щоб бути готовим до нових спалахів епідемій, український уряд заклав до Державного бюджету кошти. 10 млрд гривень вже закладені в бюджетному запиті - заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«Ми вважаємо, що необхідно платити за готовність надання медичної допомоги. Близько 320 медустанов в будь-який час будуть готові надати медичну допомогу при спалахах епідемій, інфекцій, як наприклад, COVID-19. Ми запропонували тариф 2,622 млн грн в місяць за готовність лікарні надавати медичну допомогу. Зрозуміло, що ця медустанова повинна відповідати критеріям. Загальна сума, яку ми заклали на таке реагування, - до 10 млрд грн», - заявив Степанов під час брифінгу в четвер.

Він також додав, що медустанови в умовах, коли немає епідемії, працюють за іншими пакетами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 14 вересня схвалив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Мінфін заклав зростання доходів на 9,4%, витрат - на 5,1%.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в проєкті держбюджету на наступний рік заклали 190 млрд грн на витрати у сфері охорони здоров'я. При цьому 123 млрд грн повинні піти на оплату медгарантій. Він додав, що пакет з боротьби з коронавірусом в наступному році складе 19 млрд грн.

Однак, пізніше Степанов заявив про те, що Міністерство охорони здоров'я подавало запит на 296 млрд грн для фінансування охорони здоров'я в наступному році.