У Держстатистиці підтвердили суттєве зростання цін на товари та послуги для кінцевих споживачів

08:53 11 січень Київ, Україна

Виходячи з даних Державної служби статистики, базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) практично щомісяця зростав протягом усього 2021 року. В результаті, у грудні він досяг 100,4%.



У січні 2021 року БІСЦ було зафіксовано на рівні 100,3%. А за підсумками року його зростання склало до 107,9% (у загальному вимірі). Відтак у 2021 році значно стали дорожчими товари та послуги для кінцевих споживачів.



Таким чином, індекс цін зріс на 0,1%, порівняно з попереднім роком. У 2021 у грудні - 100,4%, а в 2020 - 100,3%.



Протягом року БІСЦ зростав майже щомісяця. Виняток зафіксовано у червні та липні, коли він упав від 100,7 (травень) до 100,4% (червень), а потім до 99,9%. З серпня 2021 року індекс споживчих цін різко почав зростати і досяг свого апогею до грудня - 100,4%.



Слід зазначити, що саме БІСЦ відіграє ключову роль у вирішенні призначення розміру суми на виплати населенню, зокрема, пенсії, допомоги, зарплати.