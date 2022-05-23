У Держстаті розповіли, яке м'ясо в Україні подорожчало найбільше

В Україні злетіли ціни на продукти, зокрема, ціна на куряче філе за сім місяців зросла на 19,6%.
Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.
Згідно з опублікованими даними, якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то в липні 2021 року його ціна становить 109,7 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 19,6%).
У грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, то в липні її ціна становила 162,45 грн за кілограм (ціна виросла з початку року на 12,2%).
У грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а в липні - 120,67 грн за кілограм (подорожчала на 4,2%).
Споживча інфляція: що необхідно знати
За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні в річному виразі - в порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорилися з 9,5% в червні.
Відзначається, що за січень-липень 2021 року інфляція склала 6,5%.
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