У Держстаті розповіли, яке м'ясо в Україні подорожчало найбільше

14:04 19 серпня Киев, Украина

В Україні злетіли ціни на продукти, зокрема, ціна на куряче філе за сім місяців зросла на 19,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

"У липні 2021 року в порівнянні з груднем попереднього року ціна на куряче філе зросла на 19,6%, на яловичину - 12,2% і свинину - 4,2%", - говориться в повідомленні.

Згідно з опублікованими даними, якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то в липні 2021 року його ціна становить 109,7 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 19,6%).