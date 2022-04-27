У Держбюджеті бракує 3 мільярдів доларів на 34 дні

Міністр фінансів України заявив про те, що в бюджеті країни не вистачає трьох мільярдів доларів. Тим часом у уряду, за словами глави Мінфіну, є так званий план Б, а слідом за ним і план В, що не суперечать законодавству і дозволять країні завершити 2020 рік, профінансувавши заплановані витрати.

Також у своїй заяві Сергій Марченко сказав про те, що ситуацію в Україні простою не назвеш, а проблеми виникають не тільки через світову пандемію коронавірусу, але і внаслідок інших причин. Зокрема, країна недоотримала суми в загальному розмірі 3 млн доларів, які були заплановані в бюджеті на поточний рік. Найважливіші - це два транші від МВФ. Як відомо, Україна отримала лише перший з трьох за програмою stand-by (2 млрд доларів).

В цей час у відносинах України і МВФ намітився прогрес.

Раніше повідомлялося, що Мінфін відклав підвищення мінімалки. Зокрема, Міністерство фінансів України змістило підвищення до 6,5 тис. грн на грудень 2021 року. Раніше в уряді обіцяли впровадити цю реформу ще в липні 2021 року.