До держбюджету надійшло 2 млрд гривень від програми приватизації

Пресслужба Кабінету Міністрів заявила про надходження до державного бюджету грошей від малої приватизації. На цей момент сума вже налічує 2 млрд гривень, також експерти прогнозують надходження ще 400 млн гривень.

"Представники Фонду держмайна повідомили, що від малої приватизації в цьому році до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн. До кінця 2020 року ця сума збільшиться до 2,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У ФДМУ відзначили, що змінили підхід до процесу приватизації, збільшили кількість учасників наполовину. Завдяки ефективній роботі сайту, учасники аукціонів можуть взяти участь в придбанні НЕ тільки підприємств, а й іншого державного майна.

Крім того, представники Фонду доповіли про фінансовий стан підприємств, що знаходяться в управлінні фонду, і про проблемні питання, що виникають в процесі приватизації.

У Кабміні також заявили, що прем'єр-міністр доручив Міністерству фінансів спільно з Державною податковою службою відпрацювати з Фондом держмайна реструктуризацію податкових боргів підприємств, що дозволить підвищити ефективність приватизації.

За результатами наради Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має найближчим часом підготувати законопроєкт про відновлення проведення аукціонів для великої приватизації.