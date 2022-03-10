До Держбюджету 2021 заклали меншу суму субсидій

Попри те, що новий Державний бюджет 2021 спрямований на розширення можливостей держави, багато статей витрат в ньому скоротили. Це стосується в першу чергу і соціальних виплат.

У проєкті бюджету України на наступний 2021 рік грошей на субсидії менше, ніж в 2019 році запланували на 2020 рік. Сума - 36,6 млрд грн, а на поточний рік було закладено в бюджет 48 млрд грн. Також відомо, що в квітні 2020 року суму, яка була закладена на цей пункт, урізали на 8,2 млрд грн - це було пов'язано з пандемією коронавірусу.

У жовтні були прийняті чергові зміни, які також торкнулися й питання грошей на субсидії. Цього разу сума була урізана до 37 млрд гривень.

У Міністерстві фінансів при цьому прокоментували ситуацію і розповіли, що розрахунок коштів на субсидії проводився з урахуванням того, що їх зможуть отримати близько 5 млн сімей. При цьому зниження суми пояснили тим, що заплановане чергове збільшення мінімальної зарплати. Іншими словами, кількість людей, які отримують субсидії, може залишитися такою ж, а ось сума субсидій буде зменшена.

Згідно зі статистичними даними, середня сума субсидії в серпні 2020 року склала 280 гривень.