У ДПС розповіли, чи можуть ФОП-платники продавати криптовалюти

20:42 26 липня Київ, Україна

Фахівці Державної податкової служби (ДПС) розповіли, чи можуть фізичні особи-підприємці (ФОП), на єдиному податку другої - третьої груп продавати криптовалюти.



Податківці нагадали, що перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи, визначений п. 291.5 ст. 291 ПКУ.



Так, відповідно до частини другої пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність з обміну іноземної валюти.



Згідно з п. 5 частини першої ст. 1 закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII "Про валюту і валютні операції", зі змінами та доповненнями, іноземна валюта це:



а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, і підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;



б) кошти на рахунках в банках і інших фінансових установах, виражені в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема, в спеціальних правах запозичення), які належать до виплати в іноземній валюті;



в) електронні гроші, номіновані в грошових одиницях іноземних держав і (або) банківських металах.



На сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею.



Разом з тим з метою врегулювання правовідносин щодо обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптоактивів в Україні, а також визначення загальних принципів функціонування та правового регулювання ринку віртуальних активів в Україні на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровані відповідні проєкти законів.



Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.



Оскільки на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні і відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею, то з метою уникнення порушень щодо застосування спрощеної системи оподаткування платник податків може звернутися до Національного банку України з питання віднесення криптовалюти до іноземної валюти.