У Глобальному індексі продовольчої безпеки Україна посіла 58 місце

16:44 30 листопад Київ, Україна

Днями було оприлюднено результати десятого щорічного GFSI – Глобальний індекс продовольчої безпеки. Серед 113 країн Україна посіла 58 місце, що свідчить про значне зміцнення показника.

Відомо, що GFSI проводить подібний аналіз щороку. Враховуються фактори доступності, якості, наявності, безпеки, а також стану стійкості та природних ресурсів. Під час складання рейтингу статистики враховуються понад 55 унікальних показників.

Україна цього року змогла покращити свій показник, посівши 58 місце у рейтингу та набравши на 3,2 бала більше, ніж минулого року, що за результатами оцінки становило – 62 бали. Але якщо говорити про рейтинг Європи, на жаль, Україна, як і раніше, залишається наприкінці списку, поступившись лише Сербії, яка набрала в 2021 році 61,4 бала.

До речі, Європа, як і раніше, продовжує утримувати свої позиції, займаючи лідируючі місця в GFSI. За чотирма категоріями Європейський регіон продемонстрував найкращі показники. До п'ятірки беззаперечних лідерів увійшли Ірландія, Австрія, Великобританія, Фінляндія та Швейцарія.