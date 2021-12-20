У Глобальному індексі продовольчої безпеки Україна посіла 58 місце

Днями було оприлюднено результати десятого щорічного GFSI – Глобальний індекс продовольчої безпеки. Серед 113 країн Україна посіла 58 місце, що свідчить про значне зміцнення показника.
Відомо, що GFSI проводить подібний аналіз щороку. Враховуються фактори доступності, якості, наявності, безпеки, а також стану стійкості та природних ресурсів. Під час складання рейтингу статистики враховуються понад 55 унікальних показників.
До речі, Європа, як і раніше, продовжує утримувати свої позиції, займаючи лідируючі місця в GFSI. За чотирма категоріями Європейський регіон продемонстрував найкращі показники. До п'ятірки беззаперечних лідерів увійшли Ірландія, Австрія, Великобританія, Фінляндія та Швейцарія.
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