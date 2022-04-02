У Європі ніхто не дає за російський газ ані рубля, а постачання продовжується

У повному відчаї через крах економіки, що насувається, Росія пригрозила перекрити труби, якщо їй не платитимуть за паливо російськими рублями. Але на сьогодні, попри все, країна-агресор продовжує постачати Європу газом. І не за карбованці.

У Росії вже намагаються всіляко пояснити, чому 1 квітня до Європи продовжили постачати газ. Начебто блокування не стосується вже проплаченого блакитного палива.

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що відповідний указ Володимира Путіна ніяк не вплине на вже проплачений газ. Нібито проблеми виникнуть вже у другій половині квітня, коли необхідно буде проводити чергову плату за пальне.

Чи означає це, що якщо не буде підтвердження в рублях, то з 1 квітня постачання газу буде припинено? Ні, і це не випливає з указу [Путіна]», – наголосив Пєсков журналістам.

Нагадаємо, що 31 березня Володимир Путін підписав указ. Згідно з документом, розрахунок за газ з "недружніми країнами" повинен здійснюватися виключно у рублях.

Низка країн Євросоюзу вже відреагувала на відповідний указ Володимира Путіна. Так, найбільші держави Європи зазначили, що не мають наміру розраховуватися за російський газ у рублях.

Франція та Німеччина зазначили, що не платитимуть за газ російськими рублями.

У Великій Британії підкреслили, що навіть не планували розраховуватися за блакитне паливо російською валютою.

У Кремлі вже почали загрожувати. Нібито країна відмовиться продавати таким державам газ за схемою, яку використали й досі.

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