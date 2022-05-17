В цьому році Україна збільшила обсяги торгівлі більш ніж на 25%

07:54 14 серпня Київ, Україна

В Україні підбиті підсумки зовнішньоторговельної діяльності за перше півріччя 2021 року. За даними Держслужби статистики, за цей період показники торгівлі в країні збільшилися більш ніж на чверть у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Так, експорт товарів і послуг зріс на 25,5% і склав 34,870 млрд доларів, а імпорт зріс на 27,6%, до 34,456 млрд доларів.

Таким чином, позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало 413,6 млн доларів. Хоча за підсумками першого кварталу було зафіксовано від'ємне сальдо 1,049 млрд доларів.

У Мінекономіки зазначають в першому півріччі зростання експорту в країни Євросоюзу на 45%.