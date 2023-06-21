Цього року Франція виділить Україні додаткові 40 мільйонів євро допомоги

17:29 21 червня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Франції надасть додаткові 40 мільйонів євро допомоги для реконструкції України цього року.



Про це повідомила глава французького МЗС Катрін Колонна під час Конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні.



За її словами, кошти використовують для аварійної реконструкції критичної інфраструктури, медичного обладнання та, у разі потреби, енергетичних об'єктів в очікуванні наступної зими.