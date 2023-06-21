Цього року Франція виділить Україні додаткові 40 мільйонів євро допомоги

Міністерство закордонних справ Франції надасть додаткові 40 мільйонів євро допомоги для реконструкції України цього року.
Про це повідомила глава французького МЗС Катрін Колонна під час Конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні.
За її словами, кошти використовують для аварійної реконструкції критичної інфраструктури, медичного обладнання та, у разі потреби, енергетичних об'єктів в очікуванні наступної зими.
Про це повідомила глава французького МЗС Катрін Колонна під час Конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні.
За її словами, кошти використовують для аварійної реконструкції критичної інфраструктури, медичного обладнання та, у разі потреби, енергетичних об'єктів в очікуванні наступної зими.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі