В цьому році фіскальна служба відшкодувала до бюджету майже 2 млрд гривень

11:39 22 липня Київ, Україна

З початку 2021 року Державна фіскальна служба (ДФС) повернула в бюджет майже 2 мільярди гривень, більшу частину з яких - в липні.

Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник в Facebook.

"Ця відшкодована нами в бюджет у кримінальних провадженнях сума за неповних 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує щорічні показники минулих років", - зазначив Мельник.

Він пояснив, що цього вдалося досягти завдяки роботі з протидії тіньовим ринкам підакцизної продукції, а також незаконному формуванню ПДВ та легалізації товарів з тіньового сектора економіки через так звані "скручування".

"Але поряд з цим нами забезпечується правоохоронна діяльність і в інших напрямках. Як приклад - забезпечення відшкодування збитків по кримінальних провадженнях, запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ та низка інших напрямків", - додав Мельник.

При цьому він зазначив, що зараз в ДФС працюють всього близько трьох тисяч слідчих і оперативників.