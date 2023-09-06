У ЄС запропонували підтримати експорт українського зерна субсидіями

16:23 31 серпня Київ, Україна

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський вважає, що Єврокомісії слід виділити субсидії для українських компаній, які експортують зерно через порти Євросоюзу.



Про це Януш Войцеховський сказав на засіданні комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства, передає кореспондент Громадського.



Войцеховський зазначив, що це лише його думка, але він сподівається, що Єврокомісія ухвалить відповідне рішення.



За його словами, сума субсидії може становити 30 євро за тонну зерна. Загалом, необхідно до 600 млн євро для експорту близько 20 млн тонн зерна з України.

"Вартість цієї операції не дуже висока в порівнянні з іншими альтернативними рішеннями. Тому що йдеться про 30 євро за тонну. За рахунок близько 600 млн євро можна підтримати експорт 20 млн тонн зерна з України», - сказав єврокомісар з питань сільського господарства.

Водночас Януш Войцеховський вважає, що заборону на ввезення українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн, яка закінчується 15 вересня, слід продовжити, інакше це призведе до великої втрати для їхніх виробників.

"Це проблема на 100% через нічим не спровоковану російську агресію. Після її початку Чорноморський маршрут, який був головним для України, виявився заблокованим", - сказав він і додав, що до початку повномасштабного вторгнення росії експорт сільгосппродукції з України до ЄС склав 7 млрд євро. Після вторгнення він зріс на 6 млрд євро. На це зростання близько 5 млрд євро припадає на п'ять сусідніх країн, що шокує їхні ринки.