У ЄС запропонували підтримати експорт українського зерна субсидіями

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський вважає, що Єврокомісії слід виділити субсидії для українських компаній, які експортують зерно через порти Євросоюзу.
Про це Януш Войцеховський сказав на засіданні комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства, передає кореспондент Громадського.
Войцеховський зазначив, що це лише його думка, але він сподівається, що Єврокомісія ухвалить відповідне рішення.
За його словами, сума субсидії може становити 30 євро за тонну зерна. Загалом, необхідно до 600 млн євро для експорту близько 20 млн тонн зерна з України.
Водночас Януш Войцеховський вважає, що заборону на ввезення українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн, яка закінчується 15 вересня, слід продовжити, інакше це призведе до великої втрати для їхніх виробників.
За його словами, Україна очікує врожай у 56 млн тонн зернових. ЄС може забезпечити щомісячне вивезення 4 млн тонн зерна "лініями солідарності", але проблема в тому, що українське зерно насилу може потрапити на свої традиційні ринки через зміни логістики, що робить його транспортування дорожчим.
Тож єврокомісар запропонував "підтримати транзит субсидіями та продовжити заборону на експорт до кінця року".
Тож єврокомісар запропонував "підтримати транзит субсидіями та продовжити заборону на експорт до кінця року".
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