У Дубаї пройшов українсько-еміратський бізнес-форум

В рамках Expo 2020 року, який проходить в Дубаї (ОАЕ), під час проведення Нацдня України, відбувся українсько-еміратський бізнес-форум.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
Відзначається, що в рамках святкування Національного дня проведена екскурсія по павільйону України для офіційних делегацій ОАЕ і України та Українсько-еміратський бізнес-форум.
Під час форуму було підписано Меморандум про співпрацю між ТПП України та Федерацією торгових палат ОАЕ.
Програма заходу була розділена на три тематичні сесії: енергетика (енергетика в забезпеченні сталого розвитку), агропромисловий комплекс, ІТ та інновації. Саме ці сфери, на думку заступниці міністра, на сьогодні є "найбільш перспективними напрямками економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ОАЕ".
В офіційній церемонії з нагоди Національного дня України в рамках Всесвітньої виставки Expo 2020 взяли участь міністр толерантності ОАЕ Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян та міністр з питань продовольчої і водної безпеки ОАЕ Маріам Бинт Мухаммад Саїд Хареб Альмхейр.
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