У Дубаї пройшов українсько-еміратський бізнес-форум

17:16 05 жовтня Київ, Україна

В рамках Expo 2020 року, який проходить в Дубаї (ОАЕ), під час проведення Нацдня України, відбувся українсько-еміратський бізнес-форум.



Про це повідомили в Міністерстві економіки.

"Проведення Національного Дня України в перші дні роботи виставки є знаковим. Україна вперше, побудувавши власний павільйон, бере участь у всесвітній виставці Expo. Впевнена, що участь нашої країни в найбільшій виставковій події в світі буде сприяти пошуку нових форм співпраці, зміцненню партнерських відносин з підприємницькими колами ОАЕ, а також інших країн-учасниць", - сказала глава офіційної делегації України, заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Відзначається, що в рамках святкування Національного дня проведена екскурсія по павільйону України для офіційних делегацій ОАЕ і України та Українсько-еміратський бізнес-форум.



Під час форуму було підписано Меморандум про співпрацю між ТПП України та Федерацією торгових палат ОАЕ.



Програма заходу була розділена на три тематичні сесії: енергетика (енергетика в забезпеченні сталого розвитку), агропромисловий комплекс, ІТ та інновації. Саме ці сфери, на думку заступниці міністра, на сьогодні є "найбільш перспективними напрямками економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ОАЕ".



В офіційній церемонії з нагоди Національного дня України в рамках Всесвітньої виставки Expo 2020 взяли участь міністр толерантності ОАЕ Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян та міністр з питань продовольчої і водної безпеки ОАЕ Маріам Бинт Мухаммад Саїд Хареб Альмхейр.