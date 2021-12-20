У Дніпрі підприємства повинні людям мільйони

13:20 04 серпень Київ, Україна

Борг по заробітній платі підприємств Дніпропетровської області перед своїми співробітниками збільшився на 3,4% або на 14,6 мільйонів гривень. Зараз загальна сума заборгованості перевищує 400 мільйонів гривень. Промислові підприємства Кривого Рогу заборгували своїм співробітникам 15,5% від загальної суми по області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління статистики області.

Станом на 1 липня загальна сума боргу підприємств Дніпропетровщини перед своїми співробітниками становила 437,4 мільйона гривень. Сума заборгованості в області щодо всієї України - 13,9%.

Сума в розмірі 69,1% від загального боргу - нарахована, але не виплачена заробітна плата співробітників економічно активних підприємств, 30,5% - організацій, які знаходяться на різних стадіях відновлення здатності виплатити борг і залишок - це заборгованість підприємств, які припинили діяльність, але не повідомили про виплату зарплати.

Основна частина від загальної суми боргу припала на промислові підприємства - 92,5%. У Дніпрі заборгованість становить - 71,8%, в Кривому Розі - 15,5%, в Жовтих Водах - 6,5%.